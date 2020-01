Selvaggia Lucarelli dice la sua sulla partecipazione di Barbara Alberti al GF Vip (Di venerdì 31 gennaio 2020) Selvaggia Lucarelli non si risparmia mai dal dire come la pensa su una determinata questione, persona, personaggio pubblico. Lo ha fatto anche questa volta e l’oggetto della sua riflessione è stata Barbara Alberti, la scrittrice concorrente del Grande Fratello Vip. Su Il Fatto Quotidiano, infatti, possiamo leggere: Ho sognato di intrufolarmi anche io in quella casa, approfittando del colpo di sonno dell’autore del turno di notte, e di rapire Barbara Alberti. Rapirla di un rapimento salvifico, sia chiaro, di uno di quei rapimenti fatti a fin di bene, tipo portare via la figlia sedicenne da una festa prima che perda la verginità con uno youtuber deficiente … Tutto, pur di portarla via di lì. Pur di non vederla frugata e valutata dal pubblico del televoto, pur di non assistere alla scempio immeritato della sua persona e della sua storia, pur di non leggere su ... trendit

La7tv : #piazzapulita Selvaggia Lucarelli su fake news e irrazionalità legate al coronavirus: “Il problema è ricondurre il… - BastaNiky : RT @tempoweb: #GfVip #BarbaraAlberti ci ricasca. Missile a #WandaNara: 'Un mostro con l'ottava' - ilvuoto89 : RT @liottagio: Il curioso caso di Selvaggia Lucarelli. Dio ti fa un paio di tette strepitose e tu devi per forza dimostrare di essere anche… -