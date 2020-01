Salvini: taglio eletti, tutti a votare

tutti a votare al referendum per confermare il taglio dei parlamentari",dice il leader della Lega Salvini al consiglio federale."Se passerà, il Parlamento sarà ulteriormente delegittimato ed è inimmaginabile che elegga il presidente della Repubblica". Nessun dissidio con Giorgetti,"siamo un movimento compatto". Sui candidati per le prossime Regionali "serve un altro incontro come centrodestra. Cercheremo i candidati migliori".La citofonata al presunto spacciatore? "Non ho rovinato la vita al ragazzo".(Di venerdì 31 gennaio 2020) "Inviteremoal referendum per confermare ildei parlamentari",dice il leader della Legaal consiglio federale."Se passerà, il Parlamento sarà ulteriormente delegittimato ed è inimmaginabile che elegga il presidente della Repubblica". Nessun dissidio con Giorgetti,"siamo un movimento compatto". Sui candidati per le prossime Regionali "serve un altro incontro come centrodestra. Cercheremo i candidati migliori".La citofonata al presunto spacciatore? "Non ho rovinato la vita al ragazzo".(Di venerdì 31 gennaio 2020)

fattoquotidiano : LA BEFFA Alle urne il 29 marzo. Dopo aver raccolto le firme per fare la consultazione sul taglio dei parlamentari,… - Mov5Stelle : Dopo aver votato favorevolmente per ben quattro volte in Parlamento al taglio delle poltrone, Salvini fa retromarci… - AndreaRomano9 : Salvini furibondo, e si capisce. Da oggi meno tasse e stipendi piú alti per 16 milioni di lavoratori, con taglio de… -