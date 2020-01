Genova: squilibrato entra in una chiesa e accoltella una suora (Di venerdì 31 gennaio 2020) Genova, squilibrato entra in una chiesa e accoltella una suora squilibrato entra in una chiesa e accoltella una suora: è quanto accaduto a Genova nel tardo pomeriggio di venerdì 31 gennaio. Secondo una prima ricostruzione, l’aggressore, un italiano di 57 anni che dava in escandescenza, forse anche a seguito di un recente lutto, è entrato in una chiesa, situata in via Tommaso d’Aquino, nel quartiere di Sestri Ponente, gridando: “Sono il diavolo”. Poi, l’uomo si sarebbe avvicinato all’altare e avrebbe cercato di aggredire il sacerdote, il quale stava celebrando la messa, con un coltello di circa 40 centimetri. A quel punto, la suora sarebbe intervenuta per cercare difendere il prete, ma sarebbe stata raggiunta da un fendente. La religiosa, una 30enne di origine indiane, è stata quindi trasportata all’ospedale San Martino in codice rosso. Secondo ... tpi

