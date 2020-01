Coronavirus, ultimi aggiornamenti e mappa di diffusione: quasi 10 mila casi confermati, salgono a 16 quelli accertati in Europa (Di venerdì 31 gennaio 2020) Continuano a salire inesorabilmente i numeri dei contagi a causa del Coronavirus cinese. A livello globale, sono stati confermati 9.925 casi, secondo gli ultimi dati disponibili. La maggior parte di essi rimane ovviamente in Cina, dove si registrano 9.783 casi. In Europa, quelli confermati sono arrivati a 16: 5 in Francia, 5 in Germania, 2 in Italia, 2 in Regno Unito, 1 in Finlandia e 1 in Svezia. 6 i casi accertati negli Stati Uniti e 3 quelli in Canada. I morti sono fermi a 213 rispetto ai dati precedenti e sono tutti in Cina: sono per lo più anziani o pazienti con patologie già accertate, soprattutto cardiache. Non si sono registrati casi mortali nei bambini. Il picco dei contagi è attesto entro i prossimi 7 giorni, considerando anche che l’incubazione del virus prima che si manifestino i sintomi è di circa due settimane. L’Organizzazione mondiale della Sanità, intanto, ha ... meteoweb.eu

