Bollo auto: diminuiscono le sanzioni per i ritardatari, poco più del 4% (Di venerdì 31 gennaio 2020) Buona notizia per i ritardatari del Bollo auto: nel decreto fiscale entrato in vigore lo scorso 25 dicembre sono state ridotte le sanzioni per i pagamenti effettuati in ritardo estendendo il cosiddetto “ravvedimento operoso” per le regolarizzazioni oltre un anno firenzepost

FirenzePost : Bollo auto: diminuiscono le sanzioni per i ritardatari, poco più del 4% - infoiteconomia : Bollo auto, calcolo e pagamento: la guida - infoiteconomia : Bollo auto: stangata in vista per il noleggio a lungo termine -