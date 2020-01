Ascopiave: Cda delibera acquisto 0,4% di Hera (Di venerdì 31 gennaio 2020) Roma, 31 gen. (Adnkronos) – Il Cda di Ascopiave, nell’ottica di rafforzare la partnership tra le due società, ha deliberato di procedere all’acquisto di azioni di Hera, per un ammontare pari ad indicativamente lo 0,4% del capitale della stessa. Ascopiave provvederà a dare comunicazione al mercato al perfezionamento dell’operazione. Lo rende noto Ascopiave in un comunicato.L'articolo Ascopiave: Cda delibera acquisto 0,4% di Hera CalcioWeb. calcioweb.eu

