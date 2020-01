Traffico Roma del 30-01-2020 ore 20:00 (Di giovedì 30 gennaio 2020) Traffico IN DIMINUZIONE SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI DELLA CAPITALE. ANCORA PROBLEMI PER INCIDENTE SU VIA C.COLOMBO CODE IN PROSSIMITA’ DI P.ZZLE XXV MARZO 1957. Traffico INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE, IN FILA VERSO SAN GIOVANNI DA V.LE DI TOR DI QUINTO A VIA SALARIA. RICORDIAMO LA CHIUSURA PER LAVORI DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, IN DIREZIONE PINETA SACCHETTI, RIPERCUSSIONI IN PARTICOLARE SU VIALE CORTINA D’AMPEZZO, VIA DELLA CAMILLUCCIA E VIGNA CLARA. DA OGGI TERZA FASE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NODO FERROVIARIO DEL PIGNETO. CAMBIA DUNQUE LA VIABILITA’ E IL TRASPORTO PUBBLICO TRA VIA CASILINA E PRENESTINA, INEVITABILI RIPERCUSSIONI PER IL Traffico.. PER AGGIORNAMENTI SUL Traffico E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34. ———————– AUTORE: ... romadailynews

