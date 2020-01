Regionali Marche, trionfo del Cdx. Pd verso la debacle (Di giovedì 30 gennaio 2020) Nessun effetto Emilia Romagna nelle Marche. Anzi, il Partito Democratico e il Centrosinistra vanno incontro, come in Umbria, a una pesante sconfitta in un'altra storica Regione rossa, che quasi certamente verrà conquistata dal Centrodestra e in particolare da Fratelli d'Italia visto che, salvo improbabili sorprese, il candidato sarà il deputato di FdI Francesco Acquaroli. Il sondaggista... Segui su affaritaliani.it affaritaliani

