Oliviero Diliberto, docente a Wuhan: "È più facile ammalarsi a Roma" (Di giovedì 30 gennaio 2020) Oliviero Diliberto è di casa a Wuhan, città focolaio del coronavirus, perché insegna diritto Romano all’università. In questi giorni è a Roma, ma non vede l’ora di poter tornare lì: ”È una città infinitamente più pulita della nostra Capitale” premette in un’intervista a Libero l’ex leader del Pdci ed ex ministro della Giustizia, “manco da novembre e sarei dovuto tornare ai primi di febbraio” spiega, “ma non mi fanno partire”.Diliberto ha solo belle parole per la città di Wuhan.″È una città giovane, vivace, interessante. Su 11 milioni di abitanti, un milione sono ragazzi che arrivano anche da lontano per frequentare i corsi in una delle 200 università della metropoli. È attraversata dal Fiume Azzurro e bagnata da 80 laghi. ... huffingtonpost

HuffPostItalia : Oliviero Diliberto, docente a Wuhan: 'È più facile ammalarsi a Roma' - LucaFrei1 : Fra i tanti articoli, eccone uno equilibrato. In situazioni come quelle che sta vivendo la Cina, occorre mantenere… - emera64 : RT @InsulaEuropea: I segreti del giallo bibliofilico svelati da uno specialista d'eccezione: Oliviero Diliberto #librigialli #umbertoeco #B… -