Masterchef 9: l’esplosione dei conflitti (Di venerdì 31 gennaio 2020) Masterchef 9 - Marisa e Maria Teresa La settima puntata di Masterchef 9 ha indagato i rapporti tra i concorrenti, riservando qualche sorpresa ma, soprattutto, tirando fuori più che mai i conflitti, sia vecchi che nuovi. I giudici hanno fatto cucinare in coppia gli aspiranti chef sia nella Mystery che nell’Invention Test, nel primo caso con una spesa già pronta da dividersi, e nel secondo con le loro spese da mettere insieme per cucinare un unico piatto. Il risultato, è stata una guerriglia. Masterchef 9: nella settima puntata l’eliminazione di Anna Maria Al centro delle polemiche ancora una volta Maria Teresa, la “nemica” del gruppo, che la scorsa settimana è stata salvata dai giudici nonostante un pesto mantecato in padella che ha fatto storcere il naso ai più. Il fuoco è divampato quando la bionda Marisa, la migliore della Mystery Box, l’ha scelta come ... davidemaggio

