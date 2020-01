Inter Slimani, ok dal Monaco: ecco cosa manca (Di venerdì 31 gennaio 2020) L’Inter è vicina alla chiusura dell’operazione Slimani: ok dal Monaco per la fine del prestito, ecco cosa manca L’Inter proverà a chiudere nelle prossime ore l’operazione legata al futuro di Islam Slimani, che potrebbe rientrare dal prestito al Monaco per vestire la maglia nerazzurra. Sì dei francesi, forse del Leicester. Come riportato da Sky Sport, il club inglese sta ragionando con l’Inter sulle cifre del trasferimento. La trattativa per l’attaccante classe ’88 viene condotta sulla base del prestito con diritto di riscatto. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

DiMarzio : Attacco @Inter ultima trattativa riguarda Slimani del Monaco in prestito dal Leicester. @SkySport - FabrizioRomano : L'Inter si informa per Slimani come opportunità per l'attacco. Si cerca un'idea low cost entro le ultime 24 ore. ??… - DiMarzio : #Inter, idea #Slimani per l’attacco -