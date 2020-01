Giroud alla Lazio/ Calciomercato, c'è l'accordo col francese: affare in chiusura (Di giovedì 30 gennaio 2020) Giroud alla Lazio: Calciomercato news. I biancocelesti pronti a chiudere il colpaccio d'inverno, portando a Roma il bomber del Chelsea. ilsussidiario

tvdellosport : ??| GIROUD VERSO LA LAZIO Non all’#Inter ma alla @OfficialSSLazio ! Olivier #Giroud potrebbe arrivare in SerieA e… - cristianobtweet : @enzolampard Sotto la metro A, alla TV Telesia, hanno appena passato la grafica: Lazio fatta per Giroud. Mo valli a contraddì... - giustinope : @erosazzurro Il Napoli ha speso 80 mln, ma c’è qualcuno che si strappa i capelli per il possibile approdo di Girou… -