Clima e bufale, oggi a Milano convegno scientifico (Di giovedì 30 gennaio 2020) Giovedi 30 Gennaio a Milano si parla di Clima: quali sono le evidenze scientifiche in nostro possesso e quali sono i principali argomenti del negazionismo? Meteo Giornale da notizia di questo evento perché siamo molto sensibili all'ambiente ed alla scienza. Seguiamo senza avere alcun rapporto, la pagina social dei vari scienziati che la gestiscono con estrema accuratezza e trasparenza. Abbiamo appreso dell'iniziativa, e chi fosse interessato, potrà recarsi a Osteria dell'Utopia, Via Vallazze, 34, Milano. oggi tutti noi siamo preoccupati per il Clima, per le stagioni che sono cambiate. Ma gli scienziati del team si occupano di varie tematiche scientifiche della Terra e non solo. meteogiornale

