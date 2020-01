Alonso si candida per la F1. Torna nel 2021? (Di giovedì 30 gennaio 2020) Fernando Alonso si candida per la Formula 1 del 2021. La tentazione del pilota spagnolo: “Sarebbe bello gareggiare contro Lewis Hamilton”. Fernando Alonso in Formula 1 nel 2021. Il pilota negli ultimi giorni sta continuando a mandare messaggi a chi vuol intendere nella speranza che qualcuno intenda. Fernando Alonso si candida per un ritorno in Formula 1 nel 2021 I media spagnoli riportano una dichiarazione di Fernando Alonso, che si sarebbe candidato per un ritorno in Formula 1 nel 2021. O meglio, avrebbe fatto sapere di essere idoneo, abile e arruolabile per Tornare sulla griglia di partenza magari anche con buone ambizioni. Sono almeno due i motivi che spingono Alonso a proporsi: una Formula 1 più lenta rispetto al passato, e quindi meno impegnativa dal punto di vista fisico, e la rivoluzione legata agli pneumatici da 18 pollici che costringerà tutti i piloti ... newsmondo

