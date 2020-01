Aldo, Giovanni e Giacomo: «Una pausa di riflessione ci ha fatto bene» (Di giovedì 30 gennaio 2020) Aldo, Giovanni e Giacomo ritornano al cinema più in forma che mai con Odio l’estate (nelle sale dal 30 gennaio). Mancavano dal 2016 quando uscì lo sfortunato Fuga da Reuma Park.«Una pausa ci ha fatto bene», rivela a vanityfair.it Giacomo, «dopo tanti anni di lavoro insieme era giusto prenderci del tempo per scongiurare brutte ripetizioni». «È un po’ come nello sport: non è tanto l’allenamento che conta, quanto il recupero», aggiunge Giovanni. «Il Leicester City di Claudio Ranieri dopo un’estate di riposo ha vinto il campionato in Inghilterra», punta in alto Aldo, augurandosi di avere lo stesso successo al box office. odio l'estateodio l'estateodio l'estateodio l'estateodio l'estateodio l'estate Il trio ambienta Odio l’estate di Massimo Venier durante la stagione calda. I protagonisti sono tre perfetti sconosciuti: Aldo, Giovanni e Giacomo, con le rispettive ... vanityfair

Inprimeit : Aldo, Giovanni e Giacomo: «Una pausa di riflessione ci ha fatto bene» - infoitcultura : Odio l'estate: la recensione del nuovo film di Aldo, Giovanni e Giacomo - scorpio66966 : RT @perlarara7: Buongiorno con Aldo Giovanni e Giacomo ?? Let's go Let's go Let's go.. ?? -