Sylvester Stallone con i capelli bianchi: l'attore svela il nuovo look (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Sylvester Stallone si mostra al naturale, con i capelli bianchi: il nuovo look dell'attore, rivelato con un video su Instagram, ha spiazzato i fan. Sylvester Stallone con i capelli bianchi: fa un certo effetto vedere l'attore così, come si è mostrato su Instagram ai fan, che ovviamente sono rimasti spiazzati dal nuovo look. Del resto si tratta del suo colore naturale di capelli, un bianco appena segnato di grigio, così come la barba che incornicia il volto leggendario. Nel breve video condiviso su Instagram e Twitter, l'attore appare nel sedile posteriore di un'auto. Bisogna ammettere che con questo aspetto al naturale Sylvester Stallone sta molto meglio, ed è sicuramente più credibile rispetto a quando appare con i capelli tinti e la barba scura. Stiamo ... movieplayer

