"Per sconfiggere la Mafia è fondamentale aiutare le vittime", dice l'esperto (Di mercoledì 29 gennaio 2020) "Uno dei modi migliori per sconfiggere la criminalità organizzata è quello di aiutare le vittime e i parenti delle vittime. È anche questo". Felice Centineo, avvocato siciliano che dal 2003 si occupa in sede penale e civile di tutelare le vittime dell'organizzazione criminale - prima con la sua 'maestra' professoressa Mimma Tamburello e ora con il collega Roberto Avellone - ha assistito tra gli altri anche i parenti della scorta di Giuseppe Falcone e Paolo Borsellino, i giudici uccisi nella stragi di Mafia del 1992. Ma, a parte i nomi tristemente più noti, sono tanti i casi seguiti da Centineo. "Seguo questo filone dal 2003 - spiega all'AGI - tra i tanti casi, la costituzione di parte civile in Borsellino quater, nel Capaci bis, nel depistaggio per via D'Amelio". Ma, ci tiene a dire: "Non andiamo solo alla prima udienza e all'ultima. No, noi seguiamo tutti i processi e cerchiamo ... agi

LauraGaravini : La vittoria in #EmiliaRomagna conferma che i populismi si possono sconfiggere. Unendosi su un riformismo concreto.… - sulsitodisimone : 'Per sconfiggere la Mafia è fondamentale aiutare le vittime', dice l'esperto - hizaivn : RT @_starkll: Harry Potter che Sempre Harry finge di essere che si sveglia morto tra le VS per sconfigge… -