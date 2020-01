Lodi, assalto fallito a un portavalori sulla A1: barriera di auto in fiamme e chiodi sull’asfalto – Il video (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Un assalto in stile militare a un portavalori è fallito poco dopo la mezzanotte del 29 gennaio sulla A1, all’altezza di Lodi Vecchio in Lombardia. Un tir è stato usato come ariete e sei auto sono state incendiate per fermare la corsa del furgone, con l’asfalto ricoperto da un tappeto di chiodi. Secondo le ricostruzioni, nell’urto è esploso uno pneumatico del furgone portavalori, il cui conducente è riuscito a mantenere il controllo della guida, e a infilare la corsia di ingresso all’aerea di servizio di San Zenone al Lambro (Milano). Lì i vigilantes sono scesi notando una pattuglia della Stradale in sosta, a cui si sono rivolti. Fino a quel momento non era chiaro che fosse in atto un tentativo di rapina. La conferma è giunta poco dopo quando si è avuta notizia della ‘barriera’ di auto in fiamme e di chiodi posta sulla carreggiata dalla banda qualche ... open.online

