Gli alunni si comportano meglio se ricevono lodi | anziché rimproveri | i

Vittoria - botte e spintoni in classe aGli alunni terrorizzati : arrestate due maestre d’asilo : Due maestre di un asilo di Vittoria, in provincia di Ragusa, sono state arrestate con l’accusa di maltrattamenti ai danni dei loro alunni. Come testimoniano anche le immagini riprese da alcune telecamere installate in aula, le due donne, di 54 e 59 anni, avrebbero picchiato, strattonato e percosso a titolo gratuito le vittime, che rimanevano inermi e pietrificate davanti alle violenza subite. Avrebbero spintonato, picchiato e percosso i loro ...

Tubercolosi in una scuola materna a Venezia : controlli suGli alunni : Un bimbo iscritto ad una scuola materna di Scorzè, nella città metropolitana di Venezia, è risultato positivo ai test della Tubercolosi. Per questo la Ulss 3 Serenissima ha disposto controlli medici urgenti sugli alunni dell’istituto, oltre cento, e sulle loro insegnanti. Tubercolosi in una scuola materna di Venezia Una volta che gli esami hanno confermato la positività del bimbo alla Tbc è immediatamente scattata la procedura prevista in ...

Benevento - insegnante grave in ospedale per meningite : profilassi per Gli alunni : Ignazio Riccio I bambini coinvolti sono 16, di cui 14 già sono stati vaccinati. Il Cotugno ha diramato una nota evidenziando che quello della maestra è un caso isolato e che non si deve creare allarmismo Restano gravi le condizioni di una maestra 30enne di Benevento, ricoverata per meningite all’ospedale Cotugno di Napoli. Precedentemente era in cura al Rummo, il nosocomio beneventano, ma quando è peggiorata è stato deciso il ...

“Fuori dalla scuola”. Amici - eliminazione a sorpresa per uno deGli alunni più amati : una doccia fredda : Il cantante di ‘Amici 19’ Skioffi è stato al centro del gossip nei giorni scorsi per alcune storie Instagram pubblicate da lui in compagnia di Talisa Ravagnani. Tra i due era scattato un bacio e si era subito pensato ad una relazione sentimentale e dunque alla nascita di una coppia nella scuola. Ma adesso, stando alle ultime indiscrezioni diffuse da ‘Vicolo delle News’, l’artista avrebbe ricevuto una tremenda ...

Gli alunni Vietnamiti Raggiungono La Scuola Trasportati in Sacchetti Di Plastica : Una storia davvero incredibile quella Huoi Ha, uno sperduto villaggio del Vietnam, dove ogni giorno alcuni studenti Raggiungono la Scuola in un modo impensabile ovvero quello di essere Trasportati all’interno di Sacchetti di Plastica. una situazione di pieno disagio oltre che pericolosa e sembra a momento l’unica soluzione per raggiungere la struttura scolastica. A rendere nota la situazione sono stati proprio gli insegnanti in ...

Roma - una scuola divide Gli alunni per ceto sociale. E in questo modo tradisce il suo ruolo : di Vera Cuzzocrea* Ha suscitato interesse, in questi giorni, la notizia relativa alla presentazione che una scuola della Capitale forniva di sé sul proprio sito web. Una descrizione che, andando ben oltre la mera descrizione del contesto territoriale in cui era collocata, sfociava in una spiacevole categorizzazione sociale dei diversi plessi, frequentati in un caso da studenti “esclusivamente di ceto medio-alto e figli dell’alta borghesia”, ...

Francesco Bellomo - calunnia e minaccia nei confronti del premier Conte : chiesto il processo per l’ex giudice del ConsiGlio di Stato : La Procura di Bari ha chiesto il processo per l’ex giudice del Consiglio di Stato, Francesco Bellomo, accusato di calunnia e minaccia nei confronti del premier Giuseppe Conte, all’epoca vicepresidente del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa. È Stato chiesto anche il rinvio a giudizio per maltrattamenti ed estorsione su quattro donne della sua scuola di preparazione al concorso in magistratura. Stando alle indagini, coordinate ...

Senigallia - maestra di 50 anni ricoverata per meningite meningococcica : profilassi per Gli alunni : Caso di meningite batterica a Senigallia: una donna di 50 anni è stata ricoverata in gravi condizioni dopo che le è stata diagnosticata la patologia. profilassi per tutti i contatti stretti, tra cui gli alunni della scuole elementare di Vallone, dove lavora la paziente. Il Dott. Volpini: "L'unica arma di difesa, per grandi e piccoli, contro la forma meningococcica è la vaccinazione".Continua a leggere

Matera - Maestra Picchiava e Sgridava Gli alunni per Ottenere il Silenzio : Bimbi Traumatizzati : A Matera una Maestra di asilo 64enne è stata accusata di aver maltrattato i piccoli Alunni della sua scuola. La docente Picchiava e Sgridava i bambini per Ottenere ordine e disciplina, arrivando a terrorizzare così tanto i piccoli che essi non si lasciavano più avvicinare nemmeno dai genitori. Le famiglie hanno segnalato la situazione alla polizia, che ha installato telecamere all’interno della scuola. E’ così emerso un quadro di violenza ...

Ambiente - Molise : quattro tartarughe adottate daGli alunni di una scuola elementare : Ferite dopo essere finite nelle reti a strascico, poi recuperate, sono in buona salute e hanno trovato una famiglia: gli alunni dell’elementare di Portocannone (Campobasso) le hanno adottate. Sono Giulia, Indomita, Tiche e Vanessa, 4 tartarughe marine curate nel Centro recupero e riabilitazione tartarughe marine ‘Cagnolaro’ del Centro studi Cetacei di Pescara. La scuola “John Dewey”, plesso di Portocannone, ha ...