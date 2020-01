Francesco Petti rilegge “Otello” in un gioco di maschere e parole (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – “Si parla, nell’Otello, si parla tanto. Fino a morire di parole. Fino al grande silenzio che accompagna le morti ingiuste, quelle dei più deboli, dei più indifesi. Ed è proprio sulle debolezze, sulle insicurezze, sulle parti molli che il game master di questo tragico gioco agisce”. Così Francesco Petti descrive la sua versione dell’“Otello” che andrà in scena da sabato 1 febbraio, alle ore 21, al Piccolo Teatro del Giullare di Salerno (via Incagliati, 2). La celebre tragedia di Shakespeare messa in scena la prima volta nel 1604, trova nella rilettura registica di Francesco Petti un suo nuovo modo di essere rappresentata. Tre gli attori in scena: Andrea Bloise, Annalaura Mauriello e Carlo Roselli. I costumi sono di Paolo Vitale; il disegno luci di Virna Prescenzo; la scenografia di Francesco Maria Sommaripa, le maschere di ... anteprima24

ilcentrotirreno : [Nutrizione - il Centro Tirreno, rubrica a cura del dott. Francesco Garritano] -