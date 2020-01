Codacons denuncia la Rai: "Diffamati i calabresi, intollerabile da Tiberio Timperi" - (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Serena Granato In un comunicato divulgato in rete, il Codacons ha reso noto di aver presentato una denuncia contro la Rai e il conduttore di Unomattina in famiglia, Tiberio Timperi Uno dei volti televisivi di casa Rai è finito al centro di una polemica mediatica. Si tratta di Tiberio Timperi. Il conduttore originario di Roma e classe 1964 sta facendo discutere di sé, per via di una sua battuta riservata ad un telespettatore, collegatosi dalla Calabria con il format da lui condotto insieme a Monica Setta, Unomattina in famiglia. E nelle ultime ore, è emerso che il volto Rai è stato denunciato dal Codacons. Il Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori ha, quindi, stigmatizzato la battuta lanciata da Timperi su Rai 2, lo scorso sabato 25 gennaio, in un comunicato divulgato in rete. Nella denuncia in questione, il ... ilgiornale

