Alessia Marcuzzi lascia L'Isola dei Famosi, è ufficiale: sbarcherà a Lo Show Dei Record? (Di mercoledì 29 gennaio 2020) È ufficiale. A poche ore dalle indiscrezioni di Dagospia, arriva la conferma da parte di Mediaset: Alessia Marcuzzi non condurrà la quindicesima edizione de L'Isola dei Famosi, in onda prossimamente su Canale 5. La presentatrice romana, al timone del reality Show dal 2015, anno in cui il format è approdato sulla rete del Biscione dopo le nove stagioni in Rai, "ha preferito rinunciare alla conduzione della prossima edizione" in pieno accordo con l'azienda.Complici i bassi ascolti delle ultime edizioni, travolte dagli scandali e dalle polemiche - dal canna-gate di Francesco Monte ed Eva Henger, alla cattiva gestione dell'affaire Riccardo Fogli -, Mediaset ha avvertito la necessità di riformulare la trasmissione dalle basi, a partire dalla conduzione. Come riportato nella nota, per Alessia Marcuzzi si aprono le porte di nuovi progetti, che si affiancheranno alla puntata settimanale de ... blogo

trash_italiano : NON VEDO L'ORA: Ilary Blasi sostituirà Alessia Marcuzzi nella conduzione dell'Isola dei Famosi? - Giulia2400 : RT @lacquacalda: Con l’endorsement di Alessia Marcuzzi per Patrick io sento che ce la possiamo fare a farcela! SALVIAMOLO #gfvip https:/… - opinionista__ : RT @davidemaggio: BOOM! Torna il #SummerFestival con Alessia Marcuzzi -