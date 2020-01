Uomini e Donne, trono classico: Arriva Giovanna Abate (Di martedì 28 gennaio 2020) Uomini e Donne, trono classico. Le anticipazioni riportano che nell’ultima registrazione è stata presentata Giovanna Abate come nuova tronista. Arrivano le prime anticipazioni dell’ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne. In questa puntata è stata presentata la nuova tronista: si tratta di Giovanna Abate, ex corteggiatrice di Giulio Raselli. Dopo le voci che si sono rincorse durante la pausa natalizia del programma è Arrivata quindi l’ufficialità di questa notizia. Nel frattempo Carlo e Daniele litigano per una corteggiatrice. Sara litiga con Gaetano: per la tronista sta recitando un ruolo scritto a tavolino. Grandi novità nell’ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne. In questa registrazione, datata sabato 25 gennaio, viene presentata la nuova tronista del programma: si tratta di Giovanna Abate, corteggiatrice di Giulio ... 2anews

Inter : ?? | MEMORIA Nel #GiornodellaMemoria l’Inter ricorda tutte le vittime dell’Olocausto, gli uomini, le donne e i bamb… - TeresaBellanova : In agosto abbiamo sconfitto Matteo Salvini in Parlamento, stanotte con il voto in Emilia Romagna lo abbiamo sconfit… - VittorioSgarbi : #GiornatadellaMemoria2020 'Grido di disperazione ed ammonimento all’umanità sia per sempre questo luogo dove i nazi… -