Sicilia: caso Arata, assessore Pierobon sentito per due ore in Procura (Di martedì 28 gennaio 2020) Palermo, 28 gen. (Adnkronos) - L'assessore regionale all'Energia della Sicilia Alberto Pierobon è stato sentito per circa due dalla Procura di Palermo come persona informata sui fatti nell'ambito dell'inchiesta su un giro di tangenti alla Regione Siciliana per il rilascio di autorizzazioni per la re liberoquotidiano

TV7Benevento : Sicilia: caso Arata, assessore Pierobon sentito per due ore in Procura... - NewSicilia : 'Agire con scrupolo e rigore: un caso sospetto si può certamente controllare, il panico no' #Newsicilia -