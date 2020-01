Il testo di “Nell’estasi o nel fango”, canzone di Michele Zarrillo a Sanremo 2020 (Di martedì 28 gennaio 2020) Un importante traguardo per Michele Zarrillo che con questa 70esima edizione è arrivato a quota 13 Festival di Sanremo. Un numero certo “scaramantico” per molti ma che il big è convinto possa portargli molta fortuna. Il testo della canzone Nell’estasi o nel fango, in gara a Sanremo 2020. Michele Zarrillo in gara a Sanremo con Nell’estasi o nel fango “Sono al 13esimo Sanremo, per fortuna in Italia porta bene“, scherza Michele Zarrillo a Raiplay. “Quest’anno non mi presento con una canzone d’amore – svela il cantante che questa volta ha intenzione di lasciare il pubblico di stucco – Ma è una canzone molto riflessiva. Da veterano posso solo consigliare (ai miei colleghi) di aumentare l’emozione. Essere a Sanremo è un grande privilegio, grazie ad Amadeus che mi ha voluto in questo speriamo bellissimo Festival“. Il testo della canzone Nell’estasi o nel fango, in gara a Sanremo 2020, ... thesocialpost

