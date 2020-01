Grande Fratello Vip 2020, Michele Cucuzza infrange il regolamento: il web invoca l'espulsione (Di martedì 28 gennaio 2020) Le nomination di ieri sera al Grande Fratello Vip 2020 sono state molto criticate sui social, dove si invoca l'espulsione di Michele Cucuzza per aver infranto il regolamento, dopo il patto con Antonio Zequila. Michele Cucuzza ha infranto il regolamento al Grande Fratello Vip 2020 con le nomination di ieri sera, che ora vedono Andrea Montovoli a rischio uscita per il "patto" del giornalista siciliano con Antonio Zequila. E sui social i fan chiedono di prendere un provvedimento contro di loro. Michele Cucuzza e Antonio Zequila rischiano di finire nei guai. Il giornalista ha sussurrato ad Adriana Volpe di essersi messo d'accordo con "Er Mutanda" ed insieme hanno mandato in nomination Andrea Montovoli che aveva votato contro Michele. "Ho subito un attacco da Montovoli ma il risultato è che è lui ad essere in ... movieplayer

