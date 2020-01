Giulio continua a fare cose (Di martedì 28 gennaio 2020) «Giulio fa cose, ma non può fare tutto lui». È per questo che Paola Deffendi e Claudio Regeni, i suoi genitori, insieme al loro avvocato Alessandra Ballarini, hanno scritto un libro coraggioso, Giulio fa cose, appunto, appena uscito per Feltrinelli. Giulio, anche se l’hanno ucciso, continua a fare cose e a vivere non solo nella memoria della sua famiglia e dei suoi tantissimi amici, ma nella loro – nostra – esigenza che si continui a cercare la verità. Perché «Giulio è stato seguito per mesi, spiato, tradito, catturato, trascinato, spostato, umiliato, torturato e infine ucciso da moltissime mani. E davanti a molteplici osservatori» e «siamo certi che queste persone non hanno potuto dimenticare». Eh già. Sono passati quattro anni dal 25 gennaio in cui Giulio Regeni scomparve, al Cairo. Il suo corpo fu trovato in periferia il 3 febbraio. Due settimane fa, il 15 gennaio, avrebbe compiuto ... vanityfair

