Cormezz: De Laurentiis ha chiamato Mattioli per sbloccare Petagna (Di martedì 28 gennaio 2020) L’attacco è diventata la priorità del mercato del Napoli in questi ultimi giorni. Gattuso vuole un attaccante che sappia sviluppare l’azione come riporta il Corriere del Mezzogiorno Gattuso ha chiesto un profilo abile nella protezione del pallone spalle alla porta, che pulisca le seconde palle, un centravanti a cui la squadra possa appoggiarsi nello sviluppo di gioco Proprio per questo Petagna era il profilo preferito dall’allenatore del Napoli, ma la Spal non ha intenzione di lasciar andare il suo attaccante proprio per questo è sceso in campo direttamente il presidente Aurelio De Laurentiis. Il ds azzurro da qualche settimana ha intensificato i contatti con la Spal per Petagna, negli ultimi giorni è sceso in campo anche De Laurentiis che ha avuto colloqui telefonici con il presidente Mattioli. Il Napoli ha offerto 22 milioni più 2 di bonus con pagamento ... ilnapolista

