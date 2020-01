Tabacco, il Governatore visita l’eccellenza “Toscano” a Cava de’Tirreni (VIDEO) (Di lunedì 27 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, in visita questa mattina alle Manifatture Sigaro Toscano di Cava de’ Tirreni, una delle più significative realtà produttive di eccellenza della Campania. A guidare la visita, l’amministratore delegato Stefano Mariotti per un appuntamento che ha riconosciuto l’importanza di un centro che ha segnato la storia dell’economia cavese. Nello stabilimento lavorano oggi 114 addetti che contribuiscono alla produzione di oltre 100 milioni di sigari annui. Su una superficie di 22.000 m² coperti complessivi sono presenti un impianto di cogenerazione a metano di ultima generazione ed un impianto fotovoltaico grazie al quale ogni anno si evita l’immissione in atmosfera di 161 mila chili di anidridecarbonica. Dal 1912 Cava de’ Tirreni è una delle sedi principali di produzione dei sigari a marchio Toscano. ... anteprima24

