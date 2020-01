Previsioni Meteo Toscana: piogge sparse nei prossimi giorni (Di lunedì 27 gennaio 2020) Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in Meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le Previsioni Meteo per la Toscana fino al 31 gennaio 2020. Oggi molto nuvoloso sulle zone centro-settentrionali con piogge sparse, generalmente deboli e intermittenti al mattino, più frequenti tra la tarda mattinata e il pomeriggio. Venti: dal pomeriggio moderati di Libeccio sulla costa centro-settentrionale e sulle zone appenniniche, deboli altrove. Mari: poco mossi, tendenti a mossi o molto mossi in serata a nord di Capraia. Temperature: stazionarie o in lieve calo le massime, su valori superiori alle medie stagionali Domani molto nuvoloso o coperto sulle zone settentrionali con piogge e rovesci sparsi, più frequenti e abbondanti sui rilievi di nord-ovest (quota neve in Appennino inizialmente attorno a 1500 metri, in graduale rialzo); ... meteoweb.eu

