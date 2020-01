**Nomine: verso ok a Ruffini Entrate, Agostini a Dogane, Minenna a Demanio** (Di lunedì 27 gennaio 2020) Roma, 27 gen. (Adnkronos) – Dopo un primo rinvio nel Cdm di giovedì scorso, oggi sul tavolo del Consiglio dei ministri approderanno le nomine delle tre agenzie fiscali. Lo slittamento aveva fatto pensare a molti che le ‘carte’ fossero cambiate rispetto alle indiscrezioni circolate nei giorni scorsi. Invece fonti di governo confermano all’Adnkronos che l’accordo raggiunto in maggioranza ha retto, dunque Ernesto Maria Ruffini va verso la nomina a capo dell’Agenzia delle Entrate, Antonio Agostini alle Dogane e ai Monopoli, Marcello Minenna al Demanio.L'articolo **Nomine: verso ok a Ruffini Entrate, Agostini a Dogane, Minenna a Demanio** CalcioWeb. calcioweb.eu

