Morti in Corsia: Leonardo Cazzaniga Condannato all’Ergastolo (Di lunedì 27 gennaio 2020) L’ex vice primario del Pronto Soccorso di Saronno (Varese), Leonardo Cazzaniga, è stato Condannato all’ergastolo per aver causato Morti in Corsia e altri due omicidi al di fuori dall’ospedale. La condanna è arrivata a più di tre anni dall’arresto ed è stata emessa dalla Corte d’Assise del Tribunale di Busto Arsizio dopo una lunga sessione di Camera di Consiglio. Cazzaniga era stato arrestato nel novembre del 2016 con accuse gravissime: la morte di dodici pazienti nel suo reparto e di tre persone vicine alla sua vita privata. Infatti l’accusa prevedeva che avesse causato anche le Morti della suocera, Maria Rita Clerici, e della madre, del marito e del suocero della sua ex amante, Laura Taroni. Quindici in tutto, le Morti imputate a Cazzaniga, al momento dell’arresto nel 2016; adesso, per due dei Morti in Corsia è stato assolto, come anche per la ... youreduaction

