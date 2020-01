Mattarella:"Shoah è monito senza tempo"

Mattarella ricorda la recente scritta antisemita a Mondovì,sulla porta di un'ex deportata: "E' ignobile" e dimostra come "purtroppo l'antisemitismo non sia scomparso". "La Shoah trascende il suo tempo e diventa monito perenne", aggiunge il Presidente, ricordando che avvenne "nell' indifferenza di tanti, anche in Italia, indifferenza anticamera della barbarie" "La persecuzione di ebrei, sotto il regime fascista non fu all'acqua di rose. No a colpi di spugna sul passato".(Di lunedì 27 gennaio 2020) Nella Giornata della Memoria il Presidentericorda la recente scritta antisemita a Mondovì,sulla porta di un'ex deportata: "E' ignobile" e dimostra come "purtroppo l'antisemitismo non sia scomparso". "Latrascende il suoe diventaperenne", aggiunge il Presidente, ricordando che avvenne "nell' indifferenza di tanti, anche in Italia, indifferenza anticamera della barbarie" "La persecuzione di ebrei, sotto il regime fascista non fu all'acqua di rose. No a colpi di spugna sul passato".(Di lunedì 27 gennaio 2020)

