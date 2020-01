Ha vinto il coraggio di un riformismo partigiano (Di lunedì 27 gennaio 2020) ’Chi ha paura della guerra stia a casa’, così dice un detto dialettale partigiano.In Emilia Romagna ha vinto chi non ha avuto paura della guerra. Ma anche chi ha avuto cura della sua terra, della sua casa. Il suo territorio, con gli interessi da amministrare e gestire tutti i giorni, e i suoi valori, non temere di dire chi sei, da dove vieni, dove vuoi andare.Ha vinto il coraggio, il coraggio di esserci e il coraggio di scegliere. Ha perso la paura e ha perso chi non sa chi è. Ha vinto Stefano Bonaccini, che non ha mai ceduto a chi voleva portare la competizione emiliano romagnolo fuori dai confini regionali, sia fisicamente che metaforicamente.Ha vinto un Pd orgoglioso di esserci, che ha saputo uscire dalla logica del referendum pro o contro Salvini e la Lega con la forza delle proprie scelte.Verrà il momento dell’analisi dettagliata ... huffingtonpost

elenabonetti : .@ItaliaViva ha creduto in lui: lo abbiamo sostenuto e accompagnato in questi mesi. Con @sbonaccini ha vinto il cor… - robiciprax : @MarcellaOnnis Il decadimento morale ed economico del nostro Paese è iniziato con la sue leggi porcate, firmate dag… - letiziadevaddis : @lapo1982 Forza e coraggio....????????????Andrà tutto bene....Io ho vinto! ?? -