Federer-Sandgren orario e tv | Australian Open 2020 | programma 28 gennaio | streaming e

Martedì 28 gennaio (non prima delle 4.30 italiane) andrà in scena il match tra Roger Federer e Tennys Sandgren. Un quarto di finale degli Australian Open 2020 che suscita tanta curiosità visto il percorso dell'americano, autentico "giustiziere degli italiani", ricordando le vittorie nel secondo turno contro Matteo Berrettini e negli ottavi contro Fabio Fognini. Federer, dal canto suo, ha rischiato seriamente l'eliminazione al terzo round contro l'Australiano John Millman, salvandosi soltanto grazie a una rimonta da campione nel super tie-break del quinto set (sotto 4-8). Ben più agevole il successo nel turno successivo contro il magiaro Marton Fucsovics. La sfida, pertanto, potrebbe riservare anche dei colpi di scena.

