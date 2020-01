Birds of Prey, Margot Robbie sul Joker: "Abbiamo scelto di non farlo apparire" (Di martedì 28 gennaio 2020) Stando a Margot Robbie, l'omissione del personaggio di Joker nel film Birds of Prey è una scelta voluta e ne ha spiegato le ragioni. Stando a Margot Robbie, l'omissione del personaggio di Joker nel film Birds of Prey, in uscita a inizio febbraio, è voluta. Salvo, forse, una scena vista nelle foto dal set, dove vediamo il momento in cui Harley Quinn lascia il perfido clown, non lo vedremo proprio sullo schermo. L'attrice australiana, che ritorna nei panni di Harley ed è anche produttrice del nuovo film, ha spiegato tale scelta creativa durante una conferenza stampa: "Doveva essere o una storia completamente incentrata su loro due, o un film dove lui non appare. Mi interessava vedere Harley in un gruppo tutto al femminile, e ... movieplayer

