Terremoto In Turchia | la Terra Trema E le Vittime Continuano Ad Aumentare

Si aggrava il bilancio delle Vittime del Terremoto che ha colpito l'area della Turchia Orientale. Secondo i recenti dati ufficiali, provenienti dalla protezione civile di Ankara, le persone che avrebbero perso la vita sarebbero 31. I feriti sarebbero oltre 1600. I soccorritori, però, Continuano a scavare in cerca di sopravvissuti. Infatti, sono già state estratte vive dalle macerie 45 persone. Tra queste, una donna incinta di 6 mesi, rimasta intrappolata per più di 12 ore, e una bambina di soli 2 anni insieme alla mamma. Nel frattempo, però, l'allarme non smette di cessare. La scossa di magnitudo 6.8, verificatasi nella serata di venerdì 24 gennaio, che ha causato il crollo di numerosi edifici e ha causato la morte di moltissime persone, non è l'unica. Nelle scorse ore, infatti, la Terra ha continuato a Tremare. Gli osservatori hanno contato circa 200 episodi di assestamento, di ...

