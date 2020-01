Roma-Lazio, ultime notizie sulle formazioni (Di domenica 26 gennaio 2020) Roma-Lazio si gioca oggi alle 18 allo stadio Olimpico. È un derby che vale una fetta di Champions per i giallorossi, la possibilità per i biancocelesti di insidiare il secondo posto dell'Inter. Ecco le ultime notizie sulle formazioni del match in diretta tv e streaming su Sky. fanpage

OfficialASRoma : ?? Cancelli aperti dalle 15:30. Qui ci sono tutte le informazioni utili per i tifosi che saranno allo Stadio per… - VarskySports : SPAL 1-Bologna 3 Fiore 0-Genoa 0 Torino 0-Atalanta 7 D Inter-Cagliari Parma-Udinese Sampdoria-Sassuolo Verona-Lecce… - virginiaraggi : Abbiamo tutelato i dipendenti di Roma Multiservizi, salvando migliaia di posti di lavoro. Il Tar del Lazio ci ha da… -