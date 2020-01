Roma-Lazio finisce con un pareggio. Un gol e una papera a testa (Di domenica 26 gennaio 2020) finisce 1 a 1 tra Roma e Lazio nel derby di oggi. Due errori hanno determinato il risultato della partita. Prima di tutto la papera di Strakosha su Dzeko. Il pari della Lazio è un regalo della Roma, con un errore comico di Pau Lopez: il portiere spagnolo prima rimette in campo di pugno un pallone destinato a uscire, poi non riesce a smanacciarlo e infine lo regala ad Acerbi, che insacca l’1- Un pareggio che sta sicuramente stretto ai giallorossi che hanno macinato più gioco della Lazio tirando ben 22 volte nello specchio della porta. È mancata la precisione dei tiri. L'articolo Roma-Lazio finisce con un pareggio. Un gol e una papera a testa ilNapolista. ilnapolista

Agenzia_Ansa : Esecuzione in strada a Roma, ucciso un 43enne #ANSA - Squawka : Cristiano Ronaldo has now scored in seven consecutive Serie A games: ?? vs. Sassuolo ?? vs. Lazio ???? vs. Udinese… - OptaPaolo : 2 - Era dalla stagione 2002/03 che #Roma e #Lazio non pareggiavano entrambi i Derby in una singola stagione di Seri… -