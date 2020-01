Omicidio Nuovo Salario, freddato pregiudicato Kasa Gentian: forse regolamento di conti per droga (Di domenica 26 gennaio 2020) Si chiamava Kasa Gentian l'uomo di 43 anni freddato questa notte da diversi colpi d'arma da fuoco sotto la sua abitazione a Nuovo Salario. Sul caso indagano gli agenti della Squadra Mobile: al vaglio tutte le piste, ma si pensa a un regolamento di conti per questioni di droga. A trovarlo riverso per strada è stata la moglie.continua a leggere fanpage

amoamodomio : @emmashands C’è stato un nuovo omicidio? - EREpifania : RT @hurriya_blog: Nuovo incendio nel CPR di Gradisca d'Isonzo dopo l'omicidio di Stato e la costante repressione delle proteste https://t.c… - MamolkcsMamol : Omicidio a Roma al Nuovo Salario, ucciso in strada a 45 anni: la pista della faida tra clan -