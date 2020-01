NoiPA Cedolino Febbraio 2020: data accredito stipendi e tutte le ultime novità online (Di domenica 26 gennaio 2020) NoiPA è il metodo di pagamento creato e usato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, grazie al quale i dipendenti pubblici potranno tenere sotto controllo monitorando attentamente tutti i versamenti del loro stipendio che avverrà tramite un apposito Cedolino. In questo modo i diretti interessati potranno conoscere tutti i dettagli di pagamento o le ritenute relative allo stipendio in qualsiasi mese dal momento della propria assunzione, scegliendo magari di visualizzarli chiaramente in formato PDF oppure scegliendo persino di salvarlo stamparli per averli anche consultabili, magari catalogati in maniera ordinata, in un formato cartaceo. Come ogni mese, anche nel mese di Febbraio del 2020, le cifre al netto che ogni lavoratore dipendente della Pubblica Amministrazione guadagnerà più o meno alla fine del mese è già visibile dai primi giorni sebbene il documento stampabile ... correttainformazione

