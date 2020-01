Kobe Bryant morto in incidente in elicottero | morta anche la figlia (Di domenica 26 gennaio 2020) Kobe Bryant è morto in un incidente di elicottero a Calabasas domenica mattina … TMZ Sports ha confermato la sconvolgente notizia. Sull’elicottero anche la figlia Gianna Maria Onore, morta anche lei. aggiornamento muore anche la figlia di Kobe anche la figlia di Kobe, Gianna Maria Onore – aka GiGi – era a bordo dell’elicottero ed è … L'articolo Kobe Bryant morto in incidente in elicottero morta anche la figlia proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

Inter : Sei stato un’ispirazione costante per chiunque abbia mai amato qualsiasi sport. La tua perdita sarà incolmabile. Ol… - DiMarzio : Muore Kobe #Bryant: la leggenda del basket era a bordo di un elicottero che ha preso fuoco - SkyTG24 : Shock nel mondo dello sport: il 5 volte campione Nba Kobe Bryant sarebbe morto in un incidente di elicottero in Cal… -