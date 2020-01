Inter-Cagliari in tv oggi: orario d’inizio, programma, streaming, formazioni (26 gennaio) (Di domenica 26 gennaio 2020) Torna in campo anche l’Inter in questo ventunesimo turno della Serie A 2019-2020. I nerazzurri di Antonio Conte, infatti, ospiteranno il Cagliari a San Siro, nel lunch match di oggi. Alle ore 12.30, infatti, vedremo questa Interessante sfida (che due settimane fa si è vista anche in Coppa Italia con il facile successo dei padroni di casa) che metterà di fronte l’Inter, smaniosa di rifarsi dopo il passo falso di Lecce, ed i sardi, reduci da un solo punto nelle ultime cinque uscite, conquistato proprio sette giorni fa in casa del Brescia. Con DAZN segui la Inter-Cagliari IN streaming, LIVE E ON DEMAND Saranno in palio punti pesantissimi in questa sfida di San Siro. Romelu Lukaku e compagni vogliono fare bottino pieno per mettere pressione alla Juventus (che questa sera sarà di scena a Napoli) e alla Lazio che, invece, avrà il derby contro la Roma. In poche parole una domenica ... oasport

