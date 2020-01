"Giorgio salvò la vita a molti di noi, perché non risarcire i suoi cari?" (Di domenica 26 gennaio 2020) “Per me si è riaperta una ferita. Il ricordo di Giorgio è indelebile, ho a mente ancora il suo sguardo, quando la sua ultima azione su questa terra fu quella di proteggerci, mettendoci in condizione di retrocedere e, salvandoci tutti dall’esplosione. Sono trascorsi quindici anni da quel maledetto 26 Gennaio 2005 e la mia vita, da allora, la devo a lui, a Giorgio Lorefice”.È una testimonianza sentita e rotta dall’emozione quella di Ferruccio Magoga, Vigile del fuoco in pensione, ex collega di Giorgio Lorefice, pompiere che perse la vita a Genova nel corso di un intervento per la perdita di gpl da un’autobotte, poi esplosa dando luogo a un rogo severo, che coinvolse magazzini, piccole imprese e palazzine vicine. Da allora, la battaglia legale della famiglia Lorefice per veder riconosciuto il risarcimento al proprio caro morto in servizio, ... huffingtonpost

