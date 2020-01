Basket, Kobe Bryant è deceduto in un incidente in elicottero – LIVE (in aggiornamento) (Di domenica 26 gennaio 2020) Secondo l’agenzia di stampa AdnKronos l’ex cestista statunitense Kobe Bryant sarebbe deceduto in un incidente in elicottero avvenuto in California nella mattinata americana. A rilanciare per primo la notizia è stato il sito Tmz.com, che ha diffuso la triste notizia. L’ex campione dell’NBA, il campionato professionistico americano, sarebbe rimasto vittima di un incidente in elicottero avvenuto a Calabasas. Sul mezzo, oltre a Bryant, erano presenti altre tre persone. L’elicottero sarebbe precipitato ed il successivo intervento di pompieri e soccorritori sarebbe stato inutile. aggiornamento ORE 21.03 Arrivano le prime conferme ache su Twitter: Spoke to a family member. They confirmed it. This is nuts. — Marc Lamont Hill (@marclamonthill) January 26, 2020 aggiornamento 21.14 Anche la CNN conferma ed arrivano le prime immagini dal luogo ... oasport

DiMarzio : Muore Kobe #Bryant: la leggenda del basket era a bordo di un elicottero che ha preso fuoco - Agenzia_Ansa : Morta la leggenda del basket Kobe Bryant. Secondo il sito Tmz sarebbe stato vittima di un incidente con l'elicotter… - repubblica : Basket, è morto Kobe Bryant: schianto in elicottero [aggiornamento delle 20:46] -