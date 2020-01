Abbiamo interrogato un vero detective sulle meccaniche investigative dei videogiochi - editoriale (Di domenica 26 gennaio 2020) Quali sono gli elementi che fanno di un gioco investigativo un buon gioco? Si tratta di una domanda più complessa di quanto ci si potrebbe aspettare. Dai puzzle agli sparatutto, ai titoli improntati maggiormente sulle scelte narrative, i giochi investigativi sono molto vari, pur mantenendo sempre alcuni tratti distintivi appartenenti al mondo videoludico. Che si tratti di un impermeabile, di un piano sinistro o di un protagonista stanco del mondo con la voce impregnata di whisky, queste sono tutte cose arrivate ai giochi tramite i film noir o i romanzi polizieschi. Allo stesso modo, i giochi investigativi hanno costituito le loro peculiari meccaniche: trovare indizi, ricostruire gli eventi, interrogare i sospetti, utilizzare “la modalità detective” per scansionare le scene del crimine unitamente a qualche forma di deduzione logica. Molte di queste meccaniche mostrano un ideale del ... eurogamer

