Virus Cina: aumenta il bilancio delle vittime. Primi casi accertati in Europa (Di sabato 25 gennaio 2020) Virus Cina: aumentano i morti, Primi casi in Europa. Cresce la paura Cresce la paura per il misterioso Virus che si è diffuso in Cina: mentre il bilancio dei morti è salito, in Europa sono stati accertati i Primi tre casi di persone contagiate dal nuovo coronaVirus 2019-nCoV. Nelle ultime ore, infatti, in Cina si sono registrati 15 nuovi decessi: il bilancio ufficiale dei morti, così, è salito a 41 vittime. Lo hanno riferito le autorità cinesi, precisando che le persone attualmente infette hanno superato il migliaio. Gli ultimi decessi si sono registrati a Wuhan, la città considerata l’epicentro dell’epidemia. Intanto, proprio Wuhan e altre 13 città della Cina sono state isolate: secondo gli ultimi dati diffusi da Pechino, sono 56 milioni le persone messe in quarantena. Le regole restrittive ordinate dal governo, che includono la chiusura dei collegamenti per il trasporto ... tpi

marattin : In Cina hanno ritenuto necessario costruire un nuovo ospedale per l’emergenza virus. La costruzione è iniziata ieri… - Agenzia_Ansa : Il virus cinese è arrivato in Europa, salgono a tre i casi confermati in Francia #coronavirus #ANSA - ignaziocorrao : I cinesi costruiscono un ospedale da 1000 posti per i pazienti di coronavirus da aprire entro il 3 febbraio. Tutto… -