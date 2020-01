Treno deragliato a Pioltello, due anni dopo cento vittime aspettano di avere giustizia (Di sabato 25 gennaio 2020) Due anni fa, la mattina del 25 gennaio 2018, il disastro ferroviario di Pioltello. Il cedimento di un giunto fa deragliare il Treno regionale 10452 partito da Cremona e diretto a Milano. Il bilancio è drammatico: tre donne perdono la vita, quasi cento persone restano ferite. dopo decine di rilievi, perizie e analisi tecniche, le indagini sono chiuse e dodici persone rischiano il processo. Rfi (Reti Ferroviarie Italiane) è accusata di aver trascurato la manutenzione. Intanto le famiglie delle vittime aspettano di avere giustizia. fanpage

