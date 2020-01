Torre del Greco, studente denuncia: ‘Picchiato dal prof perché usavo il telefonino’ (Di sabato 25 gennaio 2020) Un sedicenne di Torre del Greco ha denunciato di essere stato aggredito da un docente perché usava il cellulare in classe durante la lezione. I carabinieri hanno raccolto la denuncia e stanno verificando il racconto del giovane con la massima riservatezza trattandosi di un minore e di un insegnante. fanpage

