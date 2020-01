Snowboard: Roland Fischnaller primo nelle qualificazioni del PSL di Piancavallo, avanzano in tutto cinque azzurri (Di sabato 25 gennaio 2020) Comincia nel migliore dei modi la giornata per Roland Fischnaller, autore del miglior tempo nelle qualificazioni dello slalom parallelo di Piancavallo, tappa della Coppa del Mondo 2019-2020 di Snowboard alpino. Il 39enne azzurro, leader della classifica generale e protagonista di un avvio di stagione strepitoso, ha fatto segnare un ottimo 58.25 nella somma delle due manche disputate precedendo di 0.28 il tedesco Stefan Baumeister e di 0.39 l’austriaco Andreas Promegger, potenziali rivali per il successo in vista della competizione in programma alle ore 14.00. In generale l’Italia ha fornito una buonissima prestazione corale qualificando per il tabellone principale (riservato ai primi 16) ben cinque atleti, tutti al maschile. Oltre a Fischnaller, hanno strappato il pass per gli ottavi di finale anche Edwin Coratti, 9° a 0.89, Daniele Bagozza, 11° a 1.05, Aaron March, 12° a ... oasport

